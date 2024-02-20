Мужчине, который был уже судим за наркотические преступления и не прекращал заниматься незаконной деятельностью, грозит серьезное уголовное наказание. Он был задержан полицией Одессы из-за попытки отправить наркотические вещества в виде метадона заключенным, используя почтовые посылки.

Эту информацию сообщил Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый поддерживал связь с друзьями, которые находились в следственном изоляторе и нуждались в наркотиках. Муж оказывал им услуги по снабжению наркотических веществ, готовил почтовые отправления и отправлял их адресатам. Последним актом противоправной деятельности правонарушителя было включение метадона в кондитерские изделия, которые он направил одному из своих знакомых, находившемуся в следственном изоляторе.

Это событие привело к тому, что посылку проверили следователи в изоляторе, где были обнаружены и изъяты наркотические вещества. После этого вещество было направлено на экспертизу, результаты которой подтвердили наличие метадона в кондитерских изделиях.

В ходе обыска дома у подозреваемого было обнаружено девять полиэтиленовых пакетов с наркотическими веществами растительного происхождения. Также правоохранители изъяли упаковочный материал и мобильный телефон с информацией, подтверждающей его преступную деятельность.

Подозреваемому было объявлено подозрение в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта наркотических веществ, а также в незаконном сбыте наркотиков в местах лишения свободы. Согласно действующему законодательству за эти преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Суд установил для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

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