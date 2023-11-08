В Одесской области задержали ребят, похитивших мопед у односельчанки.

Так, двое ребят из Подольского района, один из них несовершеннолетний – похитили мопед.

Как сообщили в Главном управлении национальной полиции, старший парень предложил младшему утащить мопед, чтобы прокатиться.

Заверив подростка, что никто об этом не узнает, тот согласился на воровство.

Старший наблюдал за обстановкой, когда младший выкатывал мопед со двора.

Владелица, увидев отсутствие мопеда, сразу обратилась в полицию.

В полиции сообщили, что старшему фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 и ч. 1 ст. 304 УК Украины.

Несовершеннолетний достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, поэтому ему сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством по ч. 2 ст. 289 УКУ.

Досудебное следствие продолжается, за незаконное завладение транспортом им грозит до восьми лет, а за вовлечение в противоправную деятельность – от трех до семи лет.

К слову, бывший заведующий одним из пунктов ветеринарной медицины получил приговор суда за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

От местных потребовали уплатить 10 000 гривен за упрощение процедуры изготовления паспортов для десяти голов крупного рогатого скота.

В случае отказа злоумышленник угрожал усложнить и затянуть процедуру регистрации и даже утверждал, что скот болен.

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Напомним, деские врачи отказывались делать операцию переселенцу, поставив циничное условие.

Как писала Politeka, в Одесском ТЦК новый скандал, обвинения выдвинуты военкому.

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