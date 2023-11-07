Уже было объявлено несколько тендеров на ремонт, однако два из них оказались неуспешными.

В Одесской области стоимость ремонта моста через канал Кофа на автодороге Измаил – Килия – Вилково выросла до 213,1 миллиона гривен. Эта информация поступила от Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области путем проведения тендера, опубликованного 6 ноября в системе государственных закупок Prozorro .

Мост, пересекающий канал Кофа в Измаильском районе, страдает от аварийного состояния. Уже было объявлено несколько тендеров на ремонт, однако два из них оказались неуспешными. Первый тендер был отменен из-за ошибок в документах, а второй завершился без предложения от участников. Новый тендер возобновили с возросшей стоимостью работ, которая выросла со 163,8 миллиона до 213,1 миллиона гривен.

Техническое задание подразумевает капитальный ремонт моста, включая укрепление обочины, обновление мостового полотна, проезжей части и другие необходимые работы. Подрядчик должен проделать эти работы до конца 2024 года. Торги по выбору подрядчика запланированы на 15 ноября.

Этот мост был построен в 60-х годах прошлого столетия. В 2021 году из-за его аварийного состояния движение автотранспорта на нем было приостановлено. В том же году депутаты Килийского городского совета обратились в областной совет и облгосадминистрацию с просьбой провести капитальный ремонт. В обращении было указано разрушение дорожного покрытия, железобетонных конструкций и опор моста.

Последние новости Украины:

Напомним, на Одесчине сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, на Одесчине 14-летний подросток натворил беды.