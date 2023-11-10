Рассмотрение дела в суде должно установить ответственность за это трагическое событие.

В Одесской области будут судить водителя грузовика по ДТП, в котором погибла семья из четырех человек. Об этом подробно сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Сообщается, что в Одесской области начнется судебный процесс в отношении водителя грузовика, обвиняемого в совершении ДТП на трассе "Одесса-Рени", в результате которой погибла семья, состоящая из четырех человек, включая 6-летнюю девочку вместе с ее родителями и бабушкой. .

По данным следствия, в июле этого года водитель автопоезда с полуприцепом-зерновозом, двигаясь по дороге, нарушил правила безопасной езды и не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с внедорожником. В результате инцидента погибли водитель легкового автомобиля, его 6-летняя дочь, жена и теща.

Водитель грузовика, который является жителем Черниговской области, обвиняется в совершении преступления, в соответствии с частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Рассмотрение дела в суде должно установить ответственность водителя за это трагическое событие.

Так, вечером 7 ноября на улице Космонавтов в Одессе патрульные полицейские задержали нетрезвую женщину, которая наехала на пешехода и скрылась с места происшествия.

Последние новости Украины:

Напомним, на Одесчине сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, на Одесчине 14-летний подросток натворил беды.