Так, одесситку ограбил мужчина у нее дома на первом свидании.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .
Девушка познакомилась с мужчиной в интернет-сети.
Одесситка решила пригласить мужчину к себе домой и пожалела об этом.
В какой-то момент "кавалер" пригрозил ей физической расправой и приказал отдать ценное имущество.
Растерянная девушка указала злоумышленнику на смартфон, который стоит больше 10 тысяч гривен и назвала код разблокировки.
Человек забрал гаджет и ушел.
К счастью, девушка осталась невредимой, ее жизни ничего не угрожает.
Правоохранители оперативно разоблачили злоумышленника, а украденное имущество вернули законной владелице.
Пока известно, что правонарушителю грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
К слову, осужденный злоумышленник в Одессе, которому недавно назначили пять лет заключения за кражу, стал объектом нового уголовного расследования.
Оказалось, он продолжил свою преступную деятельность, находясь в следственном изоляторе.
Человек, используя псевдоним и свой смартфон, разместил объявление о продаже портативных зарядных устройств на популярном интернет-ресурсе, хотя таких товаров у него не было.
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Напомним, в десские врачи отказывались делать операцию переселенцу, поставив циничное условие.
Как писала Politeka, в Одесском ТЦК новый скандал, обвинения выдвинуты военкому.
Также Politeka сообщала, что одессит нанес ущерб окружающей среде на 79 миллионов.