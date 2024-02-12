В Одессе девушку чуть не избили и ограбили на свидании дома.

Так, одесситку ограбил мужчина у нее дома на первом свидании.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .

Девушка познакомилась с мужчиной в интернет-сети.

Одесситка решила пригласить мужчину к себе домой и пожалела об этом.

В какой-то момент "кавалер" пригрозил ей физической расправой и приказал отдать ценное имущество.

Растерянная девушка указала злоумышленнику на смартфон, который стоит больше 10 тысяч гривен и назвала код разблокировки.

Человек забрал гаджет и ушел.

К счастью, девушка осталась невредимой, ее жизни ничего не угрожает.

Правоохранители оперативно разоблачили злоумышленника, а украденное имущество вернули законной владелице.

Пока известно, что правонарушителю грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

К слову, осужденный злоумышленник в Одессе, которому недавно назначили пять лет заключения за кражу, стал объектом нового уголовного расследования.

Оказалось, он продолжил свою преступную деятельность, находясь в следственном изоляторе.

Человек, используя псевдоним и свой смартфон, разместил объявление о продаже портативных зарядных устройств на популярном интернет-ресурсе, хотя таких товаров у него не было.

Последние новости Украины:

Напомним, в десские врачи отказывались делать операцию переселенцу, поставив циничное условие.

Как писала Politeka, в Одесском ТЦК новый скандал, обвинения выдвинуты военкому.

Также Politeka сообщала, что одессит нанес ущерб окружающей среде на 79 миллионов.