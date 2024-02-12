Одесский городской совет подал судебный иск для легализации сноса незаконно построенных таунхаусов, расположенных на улице Дача Ковалевского, 91-93.
Это действие было осуществлено Управлением по вопросам строительства и контроля Одесского городского совета, которое выдает предупреждение жителям Одессы и потенциальным инвесторам по поводу рисков, связанных с инвестированием в незаконный строительный объект.
Были осуществлены осмотр объектов самовольного строительства. Результаты этих обследований были переданы Юридическому департаменту Одесского городского совета.
В ходе комиссионных смотров выявлены следующие нарушения:
- Земельный участок, где расположены таунхаусы, принадлежит территориальному обществу Одессы и не был передан в аренду или собственность Одесским городским советом.
- Отсутствие исходных данных для проектирования.
- Отсутствие утвержденной и согласованной в соответствии с законом проектной документации на строительство таунхаусов.
- Отсутствие необходимых разрешительных документов на строительство.
Управление ГАСК Одесского городского совета обратилось в Одесскую областную прокуратуру, Киевскую окружную прокуратуру города Одессы и органы Национальной полиции в Одесской области для дальнейших реагирований в соответствии с предоставленными полномочиями.
В настоящее время Юридическим департаментом Одесского городского совета принимаются меры по подаче иска по освобождению самовольно занятого земельного участка и сносу самостоятельно сооруженных объектов по адресу: ул. Дача Ковалевского, 91-93.
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