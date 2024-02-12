В Одессе в ходе комиссионных смотров выявлены многие нарушения на пляжах у моря.

Одесский городской совет подал судебный иск для легализации сноса незаконно построенных таунхаусов, расположенных на улице Дача Ковалевского, 91-93.

Это действие было осуществлено Управлением по вопросам строительства и контроля Одесского городского совета, которое выдает предупреждение жителям Одессы и потенциальным инвесторам по поводу рисков, связанных с инвестированием в незаконный строительный объект.

Были осуществлены осмотр объектов самовольного строительства. Результаты этих обследований были переданы Юридическому департаменту Одесского городского совета.

В ходе комиссионных смотров выявлены следующие нарушения:

Земельный участок, где расположены таунхаусы, принадлежит территориальному обществу Одессы и не был передан в аренду или собственность Одесским городским советом.

Отсутствие исходных данных для проектирования.

Отсутствие утвержденной и согласованной в соответствии с законом проектной документации на строительство таунхаусов.

Отсутствие необходимых разрешительных документов на строительство.

Управление ГАСК Одесского городского совета обратилось в Одесскую областную прокуратуру, Киевскую окружную прокуратуру города Одессы и органы Национальной полиции в Одесской области для дальнейших реагирований в соответствии с предоставленными полномочиями.

В настоящее время Юридическим департаментом Одесского городского совета принимаются меры по подаче иска по освобождению самовольно занятого земельного участка и сносу самостоятельно сооруженных объектов по адресу: ул. Дача Ковалевского, 91-93.

Последние новости Украины:

Напомним, на Одесчине сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, на Одесчине 14-летний подросток натворил беды.