На основе собранных доказательств следователи СБУ сообщили трем задержанным о подозрении по статье 333 Уголовного кодекса Украины.

При развертывании сложных операций в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье, был задержан организатор незаконного трафика и два его сообщника. Подробности были сообщены в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники пытались конфиденциально продать партию запчастей к авиадвигателям на сумму практически 2,5 миллиона гривен азиатским покупателям. По имеющейся информации, эти комплектующие были похищены по производству известной компании "Мотор Сич".

Преступники планировали вывезти этот товар за пределы Украины с утаиванием от таможенного контроля. Кроме того, по этой незаконной схеме они пытались вывезти радиолокационный блок для самолетов МиГ-29, предназначенный для распознавания самолетов в режиме "свой-чужой" системой ПВО.

Дополнительно, в Одесской области сотрудники СБУ "под камеру" задержали одного из фигурантов, пытавшегося вывезти авиационную продукцию в одну из стран Восточной Азии через так называемое Приднестровье. Для тайного вывоза товара злоумышленники скрыли его в технических полостях своего автомобиля.

Согласно проведенному следствию, организатором этой "схемы" оказался предприниматель из Харькова. Чтобы найти зарубежных клиентов, он размещал "рекламные" объявления по авиакомплектующим на специализированных интернет-ресурсах.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов было изъято большое количество агрегатов к авиационной технике производства Украины, которые были готовы к отправке за границу.

На основе собранных доказательств следователи СБУ сообщили трем задержанным о подозрении по статье 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

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