Полиция просит помощи, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении мальчиков, просят сообщить в территориальное подразделение полиции.

Полиция Одесской области разыскивает трех исчезнувших мальчиков, которые не выходят на связь со своими родными. Как сообщили в Нацполиции Одесской области, устанавливается место нахождения трех братиков из города Ананьев – 11-летнего Вадима Данилюка, 8-летнего Ярослава Данилюка и 6-летнего Виталия Данилюка.

Сообщается, что мальчики сегодня утром пошли в школу, но в учебном заведении не были и по сей день домой не вернулись.

Приметы Вадима: его рост примерно 150 см, он среднего телосложения и имеет темные волосы. В день исчезновения мальчик был одет в черные брюки и куртку, черно-белые сапоги.

Приметы Ярослава: мальчик низенького роста, среднего телосложения, у него русые волосы и светлые глаза. Был одет в камуфляжную куртку, темные брюки и черные сапоги.

Приметы Виталия: паренек маленького роста, худощавого телосложения, у него темные волосы. В школу он пошел, одетый в куртку сине-белого цвета, темные брюки.

Полиция просит помощи, если вы владеете любой информацией о местонахождении мальчиков, просят сообщить в территориальное подразделение полиции по телефонам (04863) 2-12-04, (048) 779-44-91 или в Подольский РУП (04862) 4 -20-20, (050) 554 20 20 или на спецлинию "102".

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