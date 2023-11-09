Продолжая террор против гражданского судоходства, противник нанес удар противорадиолокационной ракетой Х-31 в направлении одного из портов Одесской области.

8 ноября 2023 из-за вражеского нападения на гражданскую портовую инфраструктуру в Одесской области погиб лоцман 1-го класса Сергей Сурин. Во время новой атаки со стороны россии лоцман Сергей Сурин выполнял свои служебные обязанности.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

В течение 15 лет он отдавал свою жизнь этой ответственной и сложной профессии. Сергей признавался специалистом высокого уровня и оставался доброжелательным и непринужденно скромным лицом.

В Администрации Морских портов Украины отмечают, что лоцман Сергей Сурин всегда стоял на страже коллектива, высокопрофессионально выполняя даже самые продолжительные и сложные задачи.

"В нашей памяти Сергей всегда останется надежным другом, теплым коллегой и оправданным специалистом своего дела. Глубоко скучаем по поводу этой невосполнимой потери и выражаем искренние соболезнования семье Сергея. Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова поддержки и утешения. ть прекрасному человеку", – говорится в сообщении.

Напомним, продолжая террор против гражданского судоходства, противник нанес удар противорадиолокационной ракетой Х-31 в направлении одного из портов Одесской области. Этот удар был нанесен самолетами тактической авиации в Черном море. Ракета поразила надстройку гражданского судна, имевшее флаг Либерии, в момент его вхождения в порт.

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