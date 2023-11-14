Вечер 8 ноября оказался трагическим для одного из сел Сафьяновской общины в Одесской области.

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Измаильском районе, в результате которого погиб 15-летний парень. Сообщается, что там произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 15-летний парень потерял жизнь.

Подробности трагического происшествия рассказали в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

По предварительным выводам полиции, парень ехал на мотоцикле, который ему приобрел отец вместе с одноклассником. В результате неумелого управления он столкнулся с женщиной, переходившей дорогу в неопределенном месте, а затем врезался в стену магазина.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть молодого мотоциклиста. Еще два человека, включая его пассажира и переходящую дорогу женщину, попали в больницу.

Полицейские расследуют все обстоятельства аварии. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть или тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся экспертизы в рамках уголовного производства.

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