Семья подростка не была известна полиции с плохой стороны, и ее место жительства характеризуется положительно.

Полиция Одесской области проводит расследование смерти 14-летней жительницы Арциза. Ее тело было найдено поздно вечером 8 ноября на железнодорожных путях у въезда в город, детали сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области. При этом на теле обнаружены загадочные травмы.

Вчера поздно вечером машинист грузового поезда обнаружил тело на железнодорожных путях у въезда в город. Человек, двигаясь в направлении станции Сарата, заметил человека между путями и немедленно остановил поезд. На место происшествия прибыли работники территориального подразделения полиции и судебно-медицинский эксперт.

При осмотре тела ребенка стражи порядка обнаружили странные телесные повреждения, такие как открытая черепно-мозговая травма и повреждение ноги. Тело направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления причины смерти девочки.

Семья подростка не была известна полиции с плохой стороны, и ее место жительства характеризуется положительно.

Полицейские расследуют все обстоятельства происшествия, а также решают вопросы правовой квалификации и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, недавно на железнодорожной станции в Андрушевской общине произошла трагедия – поезд переехал женщину. Полицейские установили, что погибшей является 78-летняя жительница с. Бровки Первые.

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