Экс-главу региональной налоговой службы признали виновной - ей было назначено шесть лет лишения свободы.

Экскеровщица налоговой службы Одесщины, которую поймали на взяточничестве, получила приговор. Специализированная антикоррупционная прокуратура вынесла решение о бывшей начальнице налоговой службы Одесской области и ее заместителе.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Обвинение должностных лиц во время суда заключалось в том, что их подозревали в передаче и получении 25 тысяч долларов руководителю подразделения региональной прокуратуры.

Судебные слушания касаются Натальи Чеботаревой и Владимира Мосийчука, разоблаченных в 2020 году. По данным следствия, глава налоговой службы вместе со своим заместителем предлагала руководителю прокуратурного подразделения ежемесячные взятки в размере 25 тысяч долларов.

В ответ он должен был не препятствовать их деятельности, связанной с получением взяток от предпринимателей, и избегает привлечения налоговиков к ответственности.

Экс-главу региональной налоговой службы признали виновной в предложении или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Ей было назначено шесть лет лишения свободы и конфискация всего имущества, а также лишение ранга государственного служащего. Заместителя также приговорили к пяти годам заключения и лишили ранга госслужащего.

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