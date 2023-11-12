Злоумышленник скрылся с места инцидента. Полиция развернула специальную операцию Сирена для его задержания.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области услышали звук взрыва. Оказалось, что мужчина сорвал гранату в автомобиле, предварительно пострадавший. В регионе был объявлен план "Сирена". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

По предварительным данным правоохранителей, водитель грузовика забрал мужчину в военной форме на дороге. Во время поездки автостопник попросил пересадить его и внезапно требовал деньги от водителя и его пассажира, после чего вытащил гранату и вызвал взрыв.

Пассажир водителя получил телесные повреждения в результате происшествия.

Злоумышленник скрылся с места инцидента. Полиция развернула специальную операцию Сирена для его задержания.

Полиция задержала злоумышленника, совершившего взрыв гранаты в автомобиле в Одесской области. В результате инцидента пострадал один человек. Следователи работают с задержанным, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Следует также напомнить о подобном случае в Киеве. В Днепровском районе Киева мужчина взорвал гранату у многоэтажки. Для осуществления своего плана мужчина пришел в дом на улице Вифлеемской, в котором проживает его знакомый, и швырнул гранату. Таким образом, он хотел испугать своего знакомого, с которым давно находится в конфликте.

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