В Одесской области задержали еще одну информаторку вражеских спецслужб, которая собирала секретные данные.

Служба безопасности задержала очередную информаторшу российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары рф по территории Одесщины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, среди основных целей врага - места базирования Сил обороны и центры экспорта украинского зерна у Черного моря.

Данные требовались оккупантам для подготовки серии атак по военной и критической инфраструктуре Одесщины.

К счастью, сотрудники СБУ сработали на опережение и разоблачили российскую информаторку. Ее преступные действия были задокументированы и ее задержали.

Фигуранткой дела есть жительница села Приморское Одесской области.

Общалась с агрессором женщина через сына, проживающего в России и контактирующего со спецслужбами России.

У задержанной изъят телефон, который она использовала в преступной деятельности.

На основании собранных доказательств СБУ сообщила фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2 и ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2.

Задержанная находится под стражей, ведется расследование.

Известно, что злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Кстати, важные компоненты для летчиков ВСУ хотели вывезти через Одесщину: кем оказался организатор циничной схемы.

Во время развертывания сложных операций в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье, был задержан организатор незаконного трафика и два его сообщника.

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