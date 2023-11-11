В Одесской области арестовали активы российской компании стоимостью более 170 миллионов. Известно, что компания продолжала работу на территории Одесской области даже после начала войны. Подробности сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Сообщается, что Одесская областная прокуратура выполнила арест активов принадлежащего российской компании подсанкционного предприятия. Бенефициарная собственность этого компании связана с Министерством транспорта рф. Компания зарабатывала в Украине, а деньги шли в рф.

Согласно судебному решению арестованы разнообразные активы, включая недвижимость, средства на банковских счетах и ​​транспорт, общая стоимость которых превышает 170 млн гривен.

Одесская областная прокуратура передала арестованные активы Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными в результате коррупционных и других преступлений.

Прокуратура также проводит тщательное расследование деятельности этого предприятия, в частности его возможного финансирования подрывной деятельности против Украины.

Отметим, что также прокуратура эффективно осуществила возврат шести незаконно приватизированных земельных участков, входящих в состав имущественного комплекса санатория им. Горького. Эти земельные участки площадью 0,5 га, стоимостью 48,2 млн грн, являются памятником садово-паркового искусства местного значения.

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