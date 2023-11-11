Жителям Одесского региона рекомендовано быть осторожными в течение следующих двух дней из-за ухудшения погодных условий.

В ночь на 11 ноября Одессу обрушили шквальный ветер и дождь. Погода привела к свержению более десятка деревьев, также есть поваленные ветки. Пока нет сообщений о пострадавших в результате этих событий. Об этом подробно сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Повреждены 9 деревьев и 6 больших веток. Коммунальные службы "Горзелентрест" уже успели вырезать и убрать 13 деревьев и веток, еще 3 в процессе обработки.

Также коммунальщики занимаются очищением дождеприемников от мусора и опавших листьев из-за непогоды.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, жителям Одесского региона рекомендовано быть осторожными в течение следующих двух дней из-за ухудшения погодных условий. Ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с.

Из-за штормовой погоды в Черном море увеличивается риск срыва морских мин с якорей и их попадания на берег, а также возможно дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов рекомендуется немедленно сообщать по номеру 102, воздерживаясь от любых попыток самостоятельной обработки.

Следует напомнить, утром и в течение первой половины дня 11 ноября на территории Одессы и области прогнозируются порывы южного ветра со скоростью 15-20 м/с. В этой связи метеорологи выдвинули предупреждение о штормовых условиях.

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