На месте аварии работают следственно-оперативная группа ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области, СОГ, и группа реагирования патрульной полиции местного отделения полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на трассе сообщением Одесса – Мелитополь – Новоазовск. Как сообщили в Нацполиции Одесской области, в этом ДТП погибли люди, также есть пострадавшие.

Полицейские установили, что водитель автомобиля "Toyota Corolla", двигавшийся из Одессы в направлении Доброслава, не справился с управлением на скользкой от дождя дороге.

От удара он выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся по ней грузовиком. Автомобиль "Toyota Corolla" получил значительные повреждения, а один из его фрагментов задел автомобиль "Geely", который ехал сзади.

В результате ДТП погиб водитель легковушки "Toyota Corolla" и их пассажирка - от их автомобиля остался только металлолом. У водителя грузовика травмирована нога, его госпитализировали в больницу. Еще два человека, мужчина и женщина из автомобиля "Geely", к счастью, не пострадали.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области, СОГ, и группа реагирования патрульной полиции местного отделения полиции.

Правоохранители расследуют все обстоятельства ДТП и рассматривают вопросы нарушения правил дорожного движения. Призываем водителей быть особенно осторожными и соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях ухудшения погодных условий.

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