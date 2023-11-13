В городе Измаил на Одесской области женщина-продавщица на рынке вызвала возмущение, требуя от покупателя общаться с ним на русском или узбекском языке. Выяснилось, что эта женщина проживает не в Украине, а живет в своем воображаемом государстве "Бессарабия".

Соответствующее видео разместил украинский журналист Константин Андреюк на своем канале в Telegram.

"Подошла купить бойцам приправы. Заказывала не впервые, но в этот раз она сказала: "Разговаривайте со мной по-русски или узбекски". Как слышите, она меня понимает. Охрану вызывали на меня", - подписала свое видео женщина, которая столкнулась с этой ситуацией.

На видео видно, как женщина узбекской национальности сначала выражает неприязненные слова к украинке, даже отправляя ее на войну, а затем обвиняет ее в нацизме и нарушении ее прав как мусульманки. Она утверждает, что здесь "русскоговорящий народ и никакая не Украина".

"Мы вообще-то живем в Бессарабии, не в Украине. Здесь русскоязычный город и народ", - стверджує на відео продавчиня.

Стоит напомнить, что Алексей Данилов, секретарь СНБО, выражая свою позицию по поводу языковых скандалов, призвал представителей сферы услуг соблюдать законодательство, которое обязательно определяет украинский язык. В то же время, он подчеркнул, что в Украине нет запрета на использование русского языка в бытовых ситуациях.

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