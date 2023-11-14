Директор морского предприятия получил уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

На территории Одесской области пограничные службы обнаружили директора морского предприятия, причастного к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом подробно сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

По информации Одесского пограничного отряда, правоохранители установили, что одесская компания, занимающаяся обслуживанием водного транспорта в портах Украины, избегала полноценной уплаты налогов в государственный бюджет.

За период с 2021 по 2023 годы предприятие, несмотря на ограничения установленные таможенным законодательством Украины о распоряжении имуществом, передавало морское сухогруз в пользование другим предприятиям при уплате таможенных платежей. В результате этих действий в государственный бюджет не поступили средства на сумму 8,6 миллиона гривен.

В ходе обысков в помещении компании правоохранители обнаружили финансово-хозяйственные документы, подтверждающие их незаконную деятельность и неуплату налогов в больших масштабах.

Также сообщается, что сейчас директор морского предприятия получил уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 212 Уголовного кодекса Украины - 'Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

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