В социальных сетях начало распространение видео, на котором видно, как несколько военнослужащих силой загоняют неизвестного мужчину в автомобиль.

В Одессе военнослужащие напали на мужчину посреди дня, поскольку он отказался брать повестку. Инцидент произошел перед глазами его жены и маленького ребенка. Публикация была опубликована в группе Klymenko Time в Telegram .

В социальных сетях начало распространение видео, на котором видно, как несколько военнослужащих силой загоняют неизвестного мужчину в автомобиль. В это время мужчина протестует.

В видео также видно, что на мужчину надели наручники. На месте происшествия собралось немало прохожих, зафиксировавших событие на камеры. Присутствовали также полицейские, но они не вмешивались в задержание мужчины.

"Просто избили человека, надели наручники и забрали. Я такого из роду не видела. Это чтобы у нас такое могло происходить?" - говорит женщина, снявшая инцидент на видео.

Ранее правозащитники уже объясняли, что представители ТЦК и СП не имеют права задерживать, заставлять садиться в автомобиль и принудительно перевозить мужчин в военкоматы при первичной выдаче повестки, поскольку это не входит в их полномочия.

Исключением может быть ситуация, когда военнообязанный мужчина систематически игнорирует вызовы по повестке, тогда ТЦК может подать специальное сообщение в органы национальной полиции, на основании чего полиция может задержать и доставить лицо в ТЦК.

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