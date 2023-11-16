Прокуроры выдвинули обвинительный акт в отношении начальницы одного из отделений Черноморского городского совета – депутата VIII созыва Одесского райсовета.

На территории Одесской области будет рассматриваться дело в отношении руководителя одного из отделений Черноморского городского совета и депутата Одесского районного совета, подозреваемого в получении взятки от подрядчиков. Информацию об этом случае коррупции в Одесской области сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, женщина приняла 105,6 тысячи гривен от директора подрядной организации за беспрепятственную оплату выполненных работ на объектах управления и последующее заключение договоров за бюджетные средства с этим предприятием.

Подозреваемую в коррупционных действиях обнаружили в июне. По информации Службы безопасности Украины, она организовала коррупционную схему, в рамках которой завышалась стоимость товаров, услуг и работ. Также она получала взятки за обеспечение победы в тендерах по выполнению заказов за бюджетные средства.

Размер взятки составлял 10% стоимости работ. Чиновница задержана во время принятия денег.

Прокуроры выдвинули обвинительный акт в отношении начальницы одного из отделений Черноморского городского совета – депутата VIII созыва Одесского райсовета согласно статье 368 часть 3 Уголовного кодекса Украины. Также будет рассматриваться дело против руководителя предприятия-подрядчика за предоставление неправомерной выгоды.

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