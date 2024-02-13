Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области внесли в суд обвинительный акт по прежнему исполняющему обязанности председателя правления украинского банка. Об этом сообщает БЭБ в Одесской области.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что фигурантка в течение двух месяцев пыталась избежать уплаты налога на добавленную стоимость, не отражая этого обязательства в отчетности.

Это привело к непоступлению более 102 миллионов гривен в Госбюджет. Во время обыска в его доме обнаружен ряд дополнительных элементов дела, таких как георгиевские ленты, пропагандистские материалы, наклейки и открытки с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. Все это имущество подлежит аресту.

Женщине предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления согласно частям 3 статьи 212 и 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, о схожем случае на Одесщины. Недавно в Одесской области пограничники обнаружили директора морского предприятия, уклоняющегося от уплаты налогов в особо крупных размерах. Правоохранители установили, что компания, обслуживающая водный транспорт в портах Украины, избегала полноценной уплаты налогов в государственный бюджет.

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Напомним, на Одесчине сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником.

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