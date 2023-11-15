Видеозапись, на которой видно, как мужчину собственноручно заталкивают в автомобиль, распространилась через несколько одесских Telegram-каналов.

В городе Одесса работники военкомата совместно с правоохранителями использовали цепи и принудительно посадили мужчину в автомобиль. Стало известно, что так агрессивно они себя вели из-за отказа мужчины принять повестку от работников ТЦК.

Инцидент привлек внимание Государственного бюро расследований, которые сейчас расследуют это событие. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Видеозапись, на которой видно, как мужчину собственноручно заталкивают в автомобиль, распространилась через несколько одесских Telegram-каналов 14 ноября. В комментариях указывалось, что происшествие произошло рядом с одним из жилых комплексов в городе. Свидетели и участники инцидента вызвали полицию.

Инцидент произошел перед глазами его жены и маленького ребенка. В видео также видно, что на мужчину надели наручники. На месте происшествия собралось немало прохожих, зафиксировавших событие на камеры. Присутствовали также полицейские, но они не вмешивались в задержание мужчины.

Государственное бюро расследований сообщило, что начало официальное расследование, провело допрос свидетелей и участников происшествия, а также изъяло видеозаписи и административные материалы.

Уголовное производство открыто в связи с возможным превышением военными должностными лицами и правоохранителями своих служебных полномочий - это в соответствии с частью 5 статьи 426-1 и частью 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины.

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