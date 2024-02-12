В результате действий этой предпринимательницы нанесен ущерб на сумму почти 1,3 миллиона гривен.

На территории Одесской области будет рассматриваться дело по предпринимателю из Черноморска, которое подозревают в приобретении низкокачественных консервов, предназначенных для населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что в апреле 2022 года женщина приобрела у неизвестного производителя 28,8 тысяч банок консервированного свиного мяса с горошком для распределения среди населения во время чрезвычайных ситуаций в регионе.

По данным прокуратуры, технические характеристики этих консервов не отвечали требованиям Государственного стандарта Украины и других требований, касающихся обращения пищевых продуктов. Товар не имел соответствующей маркировки и информации о "дате производства", "дате годности" и "содержимом". Такими продуктами люди могли отравится.

В результате действий этой предпринимательницы нанесен ущерб на сумму почти 1,3 миллиона гривен, и по ее возмещению прокуратурой был подан иск. Предпринимателям объявлено обвинение по факту мошенничества в соответствии с частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Стоит напомнить о похожем случае, который произошел на Сумщине. В Сумской области будут судить бывшего начальника Управления здравоохранения Сумской ОГА и его экс-заместительницу. Им инкриминируют организацию закупки кислородных концентраторов по завышенной стоимости.

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