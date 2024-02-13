Подозреваемому, уже имеющему судимость за подобное нарушение, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины.

В Одессе бывшему государственному регистратору предъявили подозрение в причастности к незаконному завладению имуществом общества, оцениваемым примерно в 5 миллионов гривен. О случившемся подробно сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По данным ГУНП в Одесской области, фигурант использовал свое должностное положение для незаконного получения недвижимого имущества, внося несанкционированные изменения в автоматизированную систему Государственного реестра прав. Это привело к нанесению ущерба примерно на 5 миллионов гривен Одесскому городскому совету.

По результатам расследования установлено, что преступник нарушил законодательство, внеся несанкционированные изменения в систему регистрации прав на недвижимое имущество, что привело к незаконному увеличению площади помещения. Правоохранители изъяли у подозреваемого деньги, мобильный телефон и другие материалы, которые будут ключевыми для дальнейшего следствия.

Подозреваемому, уже имеющему судимость за подобное нарушение, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Это преступление предусматривает лишение свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей.

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