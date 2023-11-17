В Одессе переименуют четырнадцать улиц, известно, что голосование уже началось.

Так, учитывая рекомендации историко-топонимической комиссии, в Одессе началось обсуждение по переименованию 14 улиц.

Об этом сообщили в мэрии.

Электронное обсуждение началось с 16 ноября и продлится до 7 декабря 2023 на сайте Одесского городского совета «Социально активный гражданин».

Понятно, что процесс дискуссии будет в электронном сервисе в режиме настоящего времени.

В обсуждении могут принять участие жители Одессы, достигшие 18 лет и проживающие на территории Одессы.

Список улиц для переименования:

К слову, жители города Южное в Одесской области выбрали новое название населенного пункта.

Известно, что накануне местным жителям было предложено тринадцать вариантов.

О переименовании Южного сообщил городской голова Владимир Новацкий.

По его словам, самым популярным среди горожан оказался вариант под названием «Південний».

По словам должностного лица, за такой вариант проголосовали 80% жителей.

Горожане накануне приняли участие в голосовании, проводили его в электронном формате.

Известно, что жителям было предложено выбрать новое название города среди таких вариантов: Аджалик, Аксинск; Аненталь; Ориана; Порт-Ориана; Порт-Аненталь; Доброморск; Мореслав; Портовск; Причерноморск; Солнечноморск; Тилигул.

Название «Південний» было тринадцатым вариантом среди предложенных названий, которые добавили в перечень из-за обращения заместителя мэра.

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