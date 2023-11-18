В результате ночного обстрела Одесщины без света остались тысячи семей, в ДТЭК рассказали детали.

Так, из-за ночного обстрела Одесщины без света осталось более 2 000 семей.

Как сообщили в ДТЭК, утром 18 ноября проблем добавляет и непогода, из-за которой без электроэнергии осталось восемь населенных пунктов.

"Больше всего отключений в Измаильском и Одесском районах. Электрики работают над восстановлением электроснабжения», - говорится в сообщении.

Напомним, ночью враг атаковал южные регионы Украины беспилотниками "Shahed-131/136".

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 8 аппаратов, из которых 6 были сбиты над Николаевской областью, по одному – в Херсонской и Одесской областях.

Однако, к сожалению, в Одесском районе вражеская атака привела к поражению энергетической инфраструктуры.

Зафиксировано попадание в админздание – там вспыхнул пожар.

"К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Один гражданский сотрудник получил ранения, его госпитализировали", - написал председатель ОВА Олег Кипер.

В Воздушных силах рассказали, что всего 18 ноября враг атаковал Украину 38 ударными беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед". ПВО удалось уничтожить 29 вражеских БПЛА.

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