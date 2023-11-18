Свой поступок объяснил желанием продемонстрировать, что в Одессе – украинском городе – нет места для памятника деятелю культуры страны, которая сейчас атакует Украину.

Художник Ярослав Войцеховский провел перформанс возле здания Одесского городского совета на Думской площади, обливая красной краской памятник Александру Пушкину. Появилось видео, как мужчина составляет объяснительную записку для полиции относительно своего поступка.

Художник объяснил свой поступок желанием продемонстрировать, что в Одессе - украинском городе - нет места для памятника деятелю культуры страны, атакующей сейчас Украину. Полиция прибыла на место происшествия и разговаривает с художником.

"Я решил высказать свое мнение о незаконности и максимальной нелогичности во время войны иметь памятник главному поэту тех, кто нас уничтожает. Это мое мнение и моя позиция. Одесса - это украинский город и здесь не должно быть ничего российского", - заявил художник.

Напомним, что на заседании историко-топонимической комиссии 8 ноября рекомендацией было оставить памятники Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову на своих исторических местах.

Относительно памятника поэту, решение было оставить его на Думской площади напротив здания мэрии, поскольку он расположен на Приморском бульваре, входящем в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, он остается объектом всемирного наследия и выходит за рамки закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

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