В Одесской области женщина погибла на месте происшествия, а мужчину госпитализировали.

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля наехал на двух пешеходов, что привело к смерти женщины. Подробности трагедии, случившейся в Одесской области, сообщили в Нацполиции Одесщины.

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля "Volkswagen", проезжая по дороге Т-1623, в пределах населенного пункта наехал на двух пешеходов, двигавшихся по обочине дороги.

Женщина погибла на месте происшествия, а мужчину госпитализировали в больницу с переломами костей таза, травматическим шоком и политравмой. Алкотест показал, что водитель имел в своем организме 1,35 промилле алкоголя.

Информацию об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего). В рамках расследования проводят экспертизы, а автомобиль был изъят на арестплощадку.

Водитель задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вопрос о применении меры пресечения находится на рассмотрении.

Следственные действия еще продолжаются. Важно отметить, что по ч. 3 ст. 286-1 УКУ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет и лишение права управлять транспортными средствами на тот же срок.

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