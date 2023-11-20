Так, Одесской области очередной языковой скандал.

В Черноморске продавец магазина электроники отказалась обслуживать покупателя на украинском и попала в скандал.

Как сообщают местные телеграм-каналы, покупатель записала видео инцидента и опубликовала его в сети.

На видео можно услышать, как продавщица в ответ на просьбу покупателя общаться на украинском, заявила, что родилась в Черноморске, где якобы все разговаривают на русском.

"Я сейчас вызову кнопку и вас заберет охрана, все. Я не хочу разговаривать на суржике, я разговариваю на языке, на котором мне удобно. Если вы хотите, чтобы я говорила на украинском, пожалуйста, оплатите мне курсы и я за ваш счет научусь хорошо говорить на украинском... Я не собираюсь коверкать язык", - заявила продавец.

Видео быстро распространилось в сети, и позже появился ролик с извинениями продавца.

На видео девушка извинилась за нарушение языкового закона, добавив, что украинский язык является ее родным. Впредь она пообещала на рабочем месте говорить на украинском.

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Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

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