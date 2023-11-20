Неизвестные нанесли ущерб одному из электрических подъемников для лиц с инвалидностью у железнодорожного вокзала в Одессе. Об актах вандализма сообщили представители департамента городского хозяйства Одесского городского совета.

Уточняется, что поврежден электрический подъемник, расположенный в подземном переходе вблизи вокзала. Инцидент произошел минувшей ночью.

"Информируем, что сегодня ночью в подземном переходе у железнодорожного вокзала вандалы повредили электрический подъемник, который смастерили для нужд людей с инвалидностью", — говорится в сообщении.

Электроподъемники в подземных переходах у железнодорожного вокзала Одессы были установлены в рамках проекта общественного бюджета "Доступные и безопасные подземные переходы на железнодорожном вокзале" с 2018 года. В последние годы они не функционировали, и их работу возобновили в октябре 2023 года.

Следует отметить, что в Одессе недавно произошел еще один акт вандализма.

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