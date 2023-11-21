Перевозчику в Одесской области сообщили о подозрении, что может привести к его лишению свободы. Нацполиция Одесской области сообщила подробности произошедшего.

В Подольском районе обнаружен случай, где житель города Подольск, действуя по указаниям сообщника, обещал доставить группу мужчин призывного возраста к границе и управлять их самостоятельным переходом границы в обход пунктов пропуска.

По прибытию в определенное место, перевозчик на автомобиле встретил уклонистов, но план был раскрыт пограничниками, что привело к остановке операции.

Перевозчик покинул своих пассажиров недалеко от пограничной полосы и скрылся. Через несколько дней полиция разыскала и задержала его, а на него составлены административные материалы с подозрением в содействии незаконному пересечению границы.

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для подозреваемого. Следствие продолжается в процессе установления полного круга лиц, причастных к совершенному правонарушению.

В отношении двенадцати человек, попытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины вне пунктов пропуска, правоохранители составили административные материалы. Эти материалы уже переданы в суд. Мужчинам грозит штраф в размере от 3400 до 8500 гривен или административный арест сроком до 15 суток.

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