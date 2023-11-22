Правоохранители на Одесчине задержали двух человек при передаче "клиентам" денег.

Под руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины двум жителям Одесской области и их союзнику из Киевской области было объявлено подозрение в совершении преступления. Преступление связано с организацией незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (согласно ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Подробности уведомилив пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Согласно расследованию, подозреваемые искали мужчин, которые имели военный долг и хотели избежать призыва на службу. Они предлагали им услуги по оформлению документов через должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии, чтобы эти лица могли беспрепятственно уехать за границу.

В 2023 году по этой схеме выезда воспользовались около 20 человек, которые за это платили примерно 10 500 долларов США за каждого человека.

Правоохранители задержали двух человек при передаче "клиентам" денег. По всем подозреваемым приняты меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, изучаются все лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может подвергаться уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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