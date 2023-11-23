Он включил в циничную схему своего знакомого – руководителя местной транспортной компании.

В Одессе работников Службы безопасности Украины задержали директора кадрового агентства, подозреваемого в организации незаконного вывоза мужчин за границу. Пресс-служба СБУ обнародовала эту информацию и рассказала детали.

По данным следствия, под прикрытием рекрутинга мужчина выбирал потенциальных призывников, предлагая им за деньги возможность попасть в страны Евросоюза. Для незаконного выезда он предоставлял клиентам фиктивные справки об инвалидности и вычеркивании по военному учету.

Кроме этого, мужчина скрывал призывников в кабинах грузовых фур, выполнявших международные рейсы. Для этого он включил в свою схему своего знакомого – руководителя местной транспортной компании.

Стоимость подобных услуг колебалась до 8 тысяч долларов и зависела от способа и срочности побега за границу.

Во время задержания мужа его партнера-перевозчика также задержали в момент получения денег за переправку военнообязанного через границу.

Обеим задержанным предъявили подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас оба находятся под стражей, им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается, информация о возможной причастности к схеме других должностных лиц проверяется.

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