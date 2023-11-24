Земельный участок, который забрали у фермера, оценен более чем в 20 миллионов гривен.

Одесская прокуратура забрала у фермера 106 га сельхозземель. Так, Прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры успешно отстояли права на 106 гектаров сельхозземель, принадлежащих КО "Дивизийский лицей" Одесская область. Подробности сообщила Одесская прокуратура.

Земельный участок, оцененный более чем в 20 миллионов гривен, был неправомерно передан в пользование фермерскому хозяйству. В декабре 2021 года дивизийский лицей заключил договор о совместной обработке земли с фермерским хозяйством на три года.

Однако прокуратурой было доказано в суде, что настоящий договор фактически определял отношения аренды, не предусматривая реальную совместную деятельность лицея, кроме получения арендной платы.

Суд признал аргументы прокуратуры обоснованными, подтвердив, что учебное заведение не имело полномочий управлять землей, которая находится в государственной собственности и используется только коммунальным учреждением. Также решающим было установлено, что предприятие пыталось уклоняться от законной процедуры получения земли в аренду.

Следует отметить, что Прокуратура Одесской области ранее восстановила в государственной собственности Одесский дом артистов цирка в историческом сердце города. Это было возможно благодаря решению Приморского районного суда города Одессы, который подтвердил факт незаконного выведения здания из государственной собственности.

Последние новости Украины:

Напомним, на Одесчине сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, на Одесчине 14-летний подросток натворил беды.