По информации полиции, колцентр, который маскировался как торговая платформа для акций, на самом деле вел сбор информации о гражданах из разных стран, таких как Украина, Молдова, Польша, Испания, Чехия, Италия, США, объединенные Арабские Эмираты. банковские счета

Как сообщили в Нацполиции Одесщины, Операторы звонили им и предлагали возможность заработка по минимальному вкладу на биржу.

Обманутые лица "вкладывали" средства на банковские счета участников организованной преступной группы, которые там накапливались. Злоумышленники также извлекали от граждан личную информацию, такую ​​как ФИО, дата рождения, место регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, банковские счета, cvv-коды и т.п., что давало им возможность несанкционированно снимать деньги с чужих карт.

В случаях, когда лица отказывались предоставлять личные данные, работники пытались убедить их установить программу защиты на мобильный телефон или компьютер, чтобы получать эти данные без их ведома. Таким образом, колцентр получал прибыль от 150 до 200 тысяч долларов в месяц. Полиция ведет поиски пострадавших, пока известно о троих.

Во время обысков в колцентре правоохранители изъяли 65 единиц компьютерной техники, записи, мобильные терминалы, девять транспортных средств, 38800 долларов и 12000 гривен, а также другие материалы, которые служат доказательствами.

Организатором этой схемы оказался гражданин Грузии, неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. Всем 16 задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в полиции.

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