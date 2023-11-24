Все городские службы и представители поставщиков тепла, воды и энергии сообщили о готовности к неприятностям.

В связи с приближением непогоды на Одесскую область, аварийные бригады города переведены на круглосуточный режим дежурства. Одесситов предупреждают о тяжелых выходных.

По информации горсовета, все городские службы и представители поставщиков тепла, воды и энергии сообщили о готовности к ухудшению погодных условий.

Аварийные бригады уже готовы к безотлагательным мерам, а в случае необходимости могут открыть "Пункты несокрушимости".

Также перед прогнозируемым ухудшением погоды в городе проверят генераторы в медицинских и социальных учреждениях, а также на объектах критической инфраструктуры. Обеспечено наличие достаточного запаса горючего для их работы.

Мэр Одессы Геннадий Трухан предостерегает граждан, призывает их быть готовыми к сложным условиям и призывает действовать ответственно.

"Нас ждут сложные выходные. Опыт ликвидации аварийных ситуаций, координации действий и работы техники отработаны. Прошу со всей ответственностью подойти к предупреждению Гидрометцентра и быть готовым к обеспечению жизнедеятельности города в сложных погодных условиях, – предупредил мэр Одессы Геннадий Трухан.



По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 26 и 27 ноября в Одесской области ожидается ненастье со снегом, метелью, возможностью налипания мокрого снега и гололедицей. Ветер ночью и днем ​​может достигать 25-30 м/с, а температура воздуха будет колебаться от 2°С до 3°С тепла.

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