В Одесской области пожилая женщина страдала от сына, стало известно, что грозит мужчине.

Так, в Одесской области за издевательство над матерью мужчина сядет в тюрьму.

Как сообщает прессслужба Нацполиции, житель Березовского района Одесской области физически и психологически издевался над пожилой матерью.

Пенсионерка страдала от сына, с которым жила вместе.

Издевался он над пожилой женщиной обычно, когда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что ранее мужчина был судим за имущественные преступления.

Негодяй ссорился с матерью, ругался и даже бил женщину.

Сообщается, что после каждого конфликта женщина обращалась в полицию, но правоохранители составляли только административные материалы за домашнее насилие.

Суд выносил наказание в виде штрафов, а полицейские предупреждали обидчика об уголовной ответственности в случае повторных издевательств над мамой.

Однако никаких выводов мужчина не сделал, и после очередного звонка 77-летней женщины, сын снова издевался над ней - полицейские начали производство по факту систематического домашнего насилия.

Известно, что домашнему тирану грозит до двух лет лишения свободы.

К слову, Правоохранители в Одесской области задержали двух человек во время передачи "клиентам" денег.

Подозреваемые искали мужчин, которые имели военный долг и хотели избежать призыва на службу. Они предлагали им услуги по оформлению документов через должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии, чтобы эти лица могли беспрепятственно уехать за границу.

В 2023 году по этой схеме выезда воспользовались около 20 человек, которые за это платили примерно 10 500 долларов США за каждого человека.

Правоохранители задержали двух человек при передаче "клиентам" денег.

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