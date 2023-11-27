В Одесской области из-за непогоды роженица застряла в снежном заносе.

Так, в Одессе и области 26 ноября выпал сильный снегопад, бушевал ветер. Накануне синоптики предупреждали о непогоде и объявляли об оранжевом уровне опасности.

В Одесской области авто скорой, в которой находилась женщина, пришлось вытаскивать спасателям.

Как сообщает глава ОВА Олег Кипер, событие произошло в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Поздним вечером 26 ноября в Одесской областной военной администрации сообщили, что женщина родила девочку.

Женщина 26 ноября находилась в машине скорой помощи, застрявшей в снежном заносе.

К счастью, работники ГСЧС оперативно оказали помощь и увезли женщину в больницу.

"В 21:10 в Татарбунарской городской больнице на свет появилась девочка. Маленькая украиночка длиной 51 сантиметров и весит 3400», – сообщил глава Одесской ОВА.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 26 и 27 ноября в Одесской области ожидается ненастье со снегом, метелью, возможностью налипания мокрого снега и гололедицей.

Ветер ночью и днем ​​в эти дни может достигать 25-30 м/с, а температура воздуха будет колебаться от 2°С до 3°С тепла.

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