Так, в Одессе и области 26 ноября выпал сильный снегопад, бушевал ветер. Накануне синоптики предупреждали о непогоде и объявляли об оранжевом уровне опасности.
В Одесской области авто скорой, в которой находилась женщина, пришлось вытаскивать спасателям.
Как сообщает глава ОВА Олег Кипер, событие произошло в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Поздним вечером 26 ноября в Одесской областной военной администрации сообщили, что женщина родила девочку.
Женщина 26 ноября находилась в машине скорой помощи, застрявшей в снежном заносе.
К счастью, работники ГСЧС оперативно оказали помощь и увезли женщину в больницу.
"В 21:10 в Татарбунарской городской больнице на свет появилась девочка. Маленькая украиночка длиной 51 сантиметров и весит 3400», – сообщил глава Одесской ОВА.
По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 26 и 27 ноября в Одесской области ожидается ненастье со снегом, метелью, возможностью налипания мокрого снега и гололедицей.
Ветер ночью и днем в эти дни может достигать 25-30 м/с, а температура воздуха будет колебаться от 2°С до 3°С тепла.
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