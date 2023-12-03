В ходе проведенного обыска в помещении правонарушителя правоохранители изъяли мобильный телефон с поличным.

Полиция установила, что пенсионер из Одессы активно распространял антиукраинские посты на своей странице в одной из блокированных в Украине российских социальных сетей. Подробности раскрылаНацполиция Одесщины.

Мужчина ретранслировал в "Одноклассниках" публикации, выражающие поддержку и высокую оценку "достижений" частной военной компании врага, члены которой, как утверждалось, проявляли "мужество" в разных ситуациях. Также он распространял положительное восприятие "героических" поступков летунов московитов.

Мужчина, размещая контент, интерпретирующий военную агрессию россии против Украины как положительный процесс, выражал свою приверженность захватчикам и оправдывал их действия.

Сотрудники полиции №2 Одесского районного управления полиции №1, узнав об этом, совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Одесской области, прекратили незаконную деятельность злоумышленника.

В ходе проведенного обыска в помещении правонарушителя правоохранители изъяли мобильный телефон с поличным.

Имея достаточные основания для уголовного преследования, дознаватели под руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Это относится к коллаборационной деятельности, то есть публичным призывам гражданина Украины к поддержке решений и действиям государства-агрессора. Ему грозит до 15 лет в тюрьме.

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