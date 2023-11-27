Автобус, следовавший из Николаева в Одессу, застрял на 30-м километре во время сильной метели.

В Одесской области автобус с возвращавшимися с соревнований юными боксерами оказался в снежной ловушке. 28 спортсменов провели 14 часов без еды и воды, ожидая помощи.

Согласно рассказу тренера Вячеслава Чабаненко, автобус, следовавший из Николаева в Одессу, застрял на 30-м километре во время сильной метели. У них иссяк горючее и была нехватка пищи. Тренер вспоминает, что было невероятно холодно.

Взрослые отправились на встречу волонтерам, которые привезли топливо, еду и воду, поскольку снегопад препятствовал им добраться до автобуса.

"Волонтеры, спасибо им, если бы не они, я не знаю, чтобы мы делали. Они нам привезли топливо, детям привезли еду и воду. Правда, мы их не видели, они до нас не доехали. Они оставили нам продукты в ближайшей точке, куда смогли доехать, а мы ушли и забрали", – сказал тренер Вячеслав Чабаненко.

Спасатели смогли помочь только под утро, уволив спортсменов из снежной ловушки около 7:00 утра. Все дети уже дома.

По состоянию на 27 ноября, три трассы государственного значения в Одесской области остаются закрытыми из-за непогоды. Ликвидацией последствий занимаются коммунальщики, полицейские и спасатели.

Также утренний отчет полиции Одесской области содержал 72 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях, среди которых 9 инцидентов с пострадавшими. Все инциденты обошлись без погибших или госпитализированных.

Источник: Факти ICTV.

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