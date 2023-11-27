В результате непогоды в Одессе многие дома остались без электроснабжения и водоснабжения, а также были свергнуты десятки деревьев. Кроме того, стало известно о первых жертвах непогоды в Одессе.

В разных местных Телеграмм-каналах и СМИ сообщается о наличии жертв непогоды.

В частности обнаружены тела мужчины с переохлаждением в Щепном переулке, тела женщины на автобусной остановке на Академика Лазарева и тела мужчины на Привокзальной площади. Следов насильственной смерти на них не обнаружили. Некоторые журналисты предполагают, что умершими могут быть бездомные и эту информацию в полиции не подтверждают.

В связи с стремительным ухудшением погодных условий все учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения, а детские сады и школы функционируют в режиме дежурных групп. Органы образования предупреждают, что в случае продолжения непогоды может быть продлено дистанционное обучение.

В некоторых районах города также был отключен свет, что привело к отсутствию воды из-за нерабочих насосных станций. Отмечается, что в результате скачков напряжения и отключений электроэнергии насосное оборудование не может работать стабильно.

Коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий непогоды. Спецтехника производит очистку дорожного полотна, а работники ЖКС и управляющих компаний обеспечивают очистку тротуаров, остановочных комплексов, пешеходных переходов и других локаций.

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