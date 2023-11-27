Помещение в Одессе находится в критическом состоянии за последние 30 лет.

На улице Базарной, 93 в Одессе произошел обвал дома, вызванный непогодой, которая обрушилась на регион 26 ноября. Эту информацию сообщают очевидцы в социальных сетях и местные СМИ.

Пострадавшее сооружение находится в аварийном состоянии уже десятки лет. В частности, помещение находится в критическом состоянии за последние 30 лет. Дом также получил повреждение от взрывной волны во время одного из нападений России на Одессу.

27 августа там уже произошло обрушение стены после ракетного удара. Тогда внушительный фрагмент стены фасадного флигеля откололся.

В сентябре Департамент городского хозяйства Одесского городского совета приступил к поиску инвесторов для проведения капитально-восстановительных работ в этом доме.

Также в результате штормового ветра в Одесской области упала металлическая опора линии электропередач, поскольку вьюга оказалась настолько сильной, что не выдержала ни одной металлической опоры.

Электросети облэнерго также получили повреждения. В вечерние часы в воскресенье стометровая труба одного из районных котельных большой мощности обрушилась из-за штормового ветра.

В некоторых районах города также был отключен свет, что привело к отсутствию воды из-за нерабочих насосных станций. Отмечается, что в результате скачков напряжения и отключений электроэнергии насосное оборудование не может работать стабильно.

Последние новости Украины:

Напомним, на Одесчине сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, на Одесчине 14-летний подросток натворил беды.