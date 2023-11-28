В связи с ухудшением погодных условий власти города призывают жителей и гостей быть внимательными.

В среду ожидается значительный прирост осадков практически по всей территории Украины. Новый циклон, по данным синоптиков, приблизится к стране 29 ноября. В Одессе и области прогнозируются порывы южного ветра, и в связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Об этом уведомлено в Одесской мэрии.

В связи с ухудшением погодных условий власти города призывают жителей и гостей быть внимательными, ограничить перемещение, особенно для пожилых, детей и беременных женщин. Рекомендация также включает избегание оставления транспортных средств под деревьями и линиями электропередач, а также воздерживаться от передвижения под деревьями из-за возможности обрыва веток и кабелей из-за сильного порывистого ветра.

По прогнозу синоптиков, с 20:00 28 ноября по 20:00 29 ноября 2023 года в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, умеренным дождем ночью и отсутствием существенных осадков днем. Ветер ночью южный с порывами 15-20 м/с, а днем ​​северо-западный со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем ​​будет 7-9°С тепла.

В Одесской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, умеренным дождем ночью и отсутствием существенных осадков днем. Вечером возможны местами гололедица. Ветер ночью южный с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем ​​будет колебаться от 5-10 ° С тепла, снижаясь до 0-5 ° С мороза во второй половине дня на севере области. На автодорогах области в вечернее время возможны местами гололедица.

В дальнейшем 30 ноября прогнозируются облака с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, а днем ​​южный со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от 1-6°С мороза, а днем ​​от 2-7°С тепла.

Последние новости Украины:

Напомним, на Одесчине сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, на Одесчине 14-летний подросток натворил беды.