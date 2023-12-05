Жительница Одесской области подставила добропорядочных граждан из разных областей Украины. Она говорила, что собирает деньги на лечение тяжелораненых военнослужащих и больных детей, но волонтерила исключительно для себя.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесщины, правоохранители предъявили ей обвинения в мошенничестве, за что ей грозит от штрафа до лишение свободы.

Жительница Овидиопольского поселкового территориального общества опубликовала на своей странице в Facebook обращение, в котором просила помощи в сборе средств на лечение тяжело раненых военных и тяжелобольных детей, информацию о которых она, казалось, находила в сети Интернет.

На самом деле женщина не собиралась оказывать помощь нуждающимся, и все полученные деньги, поступавшие на ее банковский счет, указанный в публикации, она присваивала себе.

В ходе предварительного расследования правоохранители определили, что 15 доверчивых граждан из разных областей страны стали жертвами этой мошеннической схемы, и всего женщина присвоила более 25 тысяч гривен.

Во время проведения обыска по адресу проживания обвиняемой правоохранители изъяли мобильные телефоны, SIM-карты разных операторов, банковскую карту и деньги.

Обвинительный акт по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины был направлен в суд по процессуальному руководству Черноморской окружной прокуратуры.

По действующему законодательству за подобные действия грозит штраф от 51 до 68 тысяч гривен либо исправительные работы на срок от одного до двух лет, либо ограничение свободы сроком до пяти лет, либо лишение свободы сроком до трех лет.

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