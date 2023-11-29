Во время этого скандального заседания депутат был замечен с роскошными часами.

Скандальный депутат Овидиопольского поссовета в Одесской области принял участие в новом конфликте с коллегами во время заседания. Армен Газиян заявил, что он оказывает помощь Вооруженным силам в регионе лучше любого другого чиновника. Трансляция заседания съявилась в Фейсбук.

Он выразил утверждение, что в течение периода войны он лично потратил 1,5 млн. гривен на нужды ВСУ, и отметил, что все присутствующие вместе взятые не внесли подобных взносов.

Во время встречи Армен Газиан атаковал депутата Оксану Кучеряву, у которой муж и сын, по его словам, служат в Вооруженных силах.

"Я сделал донатов на 1,5 миллиона своих денег. И ни разу этого не сказал! А скажите мне, пожалуйста: сколько вы сделали, вы сидите больше разговариваете. Так вот я вашему сыну и мужу отправляю еженедельно, в частности. И об этом некому! Никто не знает! И не будет знать!", — сказал скандальный депутат Овидиопольского поселкового совета.

В конце заседания он поставил "жирную точку" и отказался рассматривать проект решения об отмене премий аппарата поселкового совета во время военного положения.

Во время этого скандального заседания Газиан был замечен с роскошными часами Patek Philippe Nautilus на руке, стоимость которых может достигать 100 тысяч долларов.

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