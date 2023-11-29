СБУ задержала тиктокера, снявшего на видео работу ПВО во время атаки на Одессу 5 ноября.

Так, Служба безопасности разоблачила злоумышленника, мужчина распространил данные о массированной воздушной атаке россиян на Одессу в ночь на 5 ноября 2023 года.

Как сообщила пресс-служба СБУ, тиктокер зафиксировал на камеру телефона работу противовоздушной обороны и разместил в Тик-Ток.

Кроме того, злоумышленник указал точное время и место съемки, поэтому за считанные минуты в видео начало распространяться в соцсети, в частности, кадры увидели спецслужб рф.

Данные могли использовать оккупанты для корректировки повторных ударов по Одесщине.

СБУ установили личность и местонахождение фигуранта, его оперативно задержали.

Злоумышленником оказался 35-летний одессит, ранее отбывавший наказание за кражи.

У него дома был обнаружен телефон с подтверждениями незаконной съемки и распространения видео.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время идет расследование и известно, что злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

К слову, в Одессе задержана очередная вражеская агентша, которая скорректировала десятки дронов на важные объекты в регионе.

Так, Служба безопасности задержала в Одессе очередную участницу агентурной сети главного управления генштаба вооруженных сил России (игру).

Как сообщила пресс-служба СБУ, злоумышленница передала агрессору десятки геолокаций, где, как она думала, якобы находятся ВСУ.

По координатам предательницы оккупанты наносили удары, в том числе дронами-камикадзе «Шахед».

Злоумышленница через анонимный чат в мессенджере общалась с координатором агентурной сети российской игры.

После ударов по Одессе злоумышленница отчитывалась «куратору» о последствиях «прилетов».

Известно, что злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

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