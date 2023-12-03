Блогерку из Одессы, которая одной из первых начала оправдывать армию россии за подрыв Каховской ГЭС, осудили во Львове.

Блогершу Юлию Витязеву, рожденную в Одессе, которая переехала в россию в период с 2014 по 2015 год, признали виновной по нескольким статьям. Информацияоб этом поступила из приговора Галицкого районного суда города Львова.

По данным следствия, настоящее имя женщины Юлия Лозанова, а Витязева – это псевдоним. После переезда в россию она стала активно публиковать антиукраинские материалы и оправдывать действия оккупантов. Кроме того, она выступает на российском телевидении, где отрицает оккупацию Украины и восхваляет российские власти.

Служба безопасности Украины 6 июня анонсировала подозрение ей в коллаборационизме и оправдывании войны.

На основании собранных доказательств она была признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Отбывать наказание подсудимый следует после ее задержания.

Также ранее в Одессе задержан блоггер, который в TikTok "сливал" боевую работу ПВО во время ракетно-дронового обстрела среди города Одессы. Свои преступные действия блоггер объяснил желанием "нарастить" аудиторию.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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