Инициатива о денежной помощи реализуется в рамках одобренной сегодня городской целевой программы.

В Одессе мобилизованным гражданам предложили единовременную денежную помощь в размере 20 тысяч гривен. Указанное решение получило поддержку 41 депутата на заседании горсовета.

Инициатива о денежной помощи реализуется в рамках одобренной сегодня городской целевой программы, направленной на предоставление социальных услуг и помощи уязвимым слоям населения Одессы в течение 2024-2026 годов.

О предоставлении этой помощи пока не был уточнен перечень документов, которые необходимо представить мобилизованным лицам. Подробности по этому поводу будут предоставлены позже.

Кроме того, правительство Украины намерено внести изменения в порядок мобилизации в стране с целью поддержания боеспособности после почти двух лет войны с Россией.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что изменения будут объявлены на этой неделе, а для проведения мобилизации планируется привлечение коммерческих рекрутинговых компаний. Такой подход должен помочь осуществить более эффективный призыв и пополнение рядов призывников.

Секретарь СНБО рассказал, что планируется сотрудничество с двумя крупнейшими кадровыми компаниями Украины. Вместе они будут работать над обнаружением лиц, желающих помогать армии, но не намерены служить на фронте.

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