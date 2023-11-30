Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Новая Некрасовка. За совершенное водителю грозит лишение свободы и право управления транспортными средствами. Об этом подробнее сообщили на сайте Нацполиции Одесской области.
Полицейские предварительно установили, что житель Измаила, управляя автомобилем "CHEVROLET" по улице Центральной в направлении улицы Победы, не придерживаясь дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию и интервал и наехал на пешехода, который шел по обочине в том же направлении.
Пострадавшего доставили в больницу, где обнаружили множественные переломы ребер и костей таза.
Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он был пьяным. В его организме было обнаружено 2,4 промилле алкоголя.
Следователи полиции задержали водителя. В рамках уголовного производства транспортное средство было взято под арест и назначено экспертизами.
Как сообщил старший следователь следственного отдела Измаильского районного отдела полиции Федор Чифликлий, правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до пяти лет. Следствие продолжается.
Полицейские призывают водителей безоговорочно соблюдать правила дорожного движения и воздерживаться от управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
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